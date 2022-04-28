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    Законопроект о биологической безопасности принял Сенат

    28 Апреля 2022, 11:21

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Документ разработан по поручению Главы государства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Основная цель законопроекта это выявление, предотвращение и профилактика биологических угроз.

    «Законопроектом выделены основные биологические угрозы, включая:

    – природные очаги особо опасных инфекций, туляремии, геморрагических лихорадок;

    – завоз опасных инфекций;

    – нарушение требований при работе с патогенными биоагентами;

    – воздействие на источники повышенной опасности в результате чрезвычайных ситуаций и актов терроризма;

    – недостаток квалифицированных кадров в области биобезопасности», - сказала министр здравоохранения Ажар Гиният, представляя законопроект в ходе пленарного заседания Сената.

    Согласно документу, вводится уполномоченный орган, обеспечивающий межведомственное взаимодействие и согласованность действий госорганов, сбор и анализ информации из различных сфер для выработки мер по предотвращению биоугроз.

    «В рамках усиления профилактической функции предусматривается осуществление госконтроля в отношении обращения с наиболее опасными патогенами без предварительного уведомления, а также меры оперативного реагирования и профилактики в области биобезопасности», - отметила министр.

    Глава Минздрава пояснила, что для каждой потенциально возможной угрозы будут разрабатываться сценарии реагирования в области биобезопасности, которые будут предусматривать алгоритмы действий госорганов и иных организаций, их межведомственного взаимодействия в условиях ЧС.

    «Предусматривается формирование кадрового резерва из квалифицированных специалистов, подготовленных к работе с наиболее опасными патогенами, с возможностью их мобилизации при необходимости (ЧС, пандемия, оказание помощи другим странам). Материально-техническое оснащение объектов обращения с патогенными биоагентами будет приводиться в соответствие с международными стандартами», - отметила она.

    Планируется усилить меры господдержки научно-технического потенциала и ресурсов путем:

    - определения приоритетных научно-исследовательских направлений в области биобезопасности;

    - введения требований по научному обоснованию разработки и производства иммунобиологических, лекарственных и диагностических препаратов для профилактики, лечения и диагностики инфекционных и паразитарных заболеваний.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Сенат Минздрав РК Здравоохранение Безопасность Ажар Гиният
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