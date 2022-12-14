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    Законопроект о банкротстве физлиц одобрил Мажилис

    14 Декабря 2022, 13:50

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Депутаты Мажилиса Парламента РК в первом чтении одобрили проект закона «О восстановлении платежеспособности и банкротстве граждан РК» и сопутствующие поправки, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Согласно законопроекту, в Казахстане будет применяться три вида процедур банкротства физических лиц.

    1)Внесудебное банкротство. Оно будет применяться при условии, что долг перед банками, микрофинансовыми организациями (МФО) и коллекторами не превышает 4,9 млн тенге (1600 МРП), отсутствует официальный доход или доход не превышает прожиточный минимум – 36 018 тенге. У должника не должно быть имущества и необходимо провести процедуру урегулирования с банком по долгам. Внесудебное банкротство можно применить исключительно по долгам перед банками, МФО и коллекторскими агентствами. Внесудебное банкротство будет отображаться на веб-портале «Электронное правительство». Затем посредством информационной системы будет проведена автоматическая сверка с данными заинтересованных государственных и иных органов на предмет соответствия должника входным критериям.

    2)Судебное банкротство. По долгам свыше 4,9 млн тенге и по остальным видам долгов граждане смогут применить судебное банкротство. В ходе данной процедуры имущество должника подлежит реализации на торгах. Вырученные средства направляются на погашение долгов перед кредиторами в соответствии с установленной очередностью. Если единственное жилье является предметом залога, то кредитор будет вправе его изъять в ходе судебного банкротства. Если единственное жилье не является залогом, кредиторы не смогут на него претендовать. Оставшаяся непогашенная сумма подлежит списанию при условии отсутствия признаков недобросовестности должника (сокрытие имущества или информации о нем, предоставление ложной информации и т.д.). Процедуру судебного банкротства осуществляют финансовые управляющие в состав которых входят администраторы, осуществляющие процедуру банкротства юридических лиц и ИП, профессиональные бухгалтеры, юридические консультанты и аудиторы.

    3)Процедура восстановления платежеспособности. Предусматривает возможность получения в суде рассрочки на оплату долгов (до 5 лет) при наличии стабильного дохода. План восстановления разрабатывается совместно с финансовым управляющим и утверждается в суде. Преимуществом данной процедуры является то, что после него человек не обретает статус «банкрот», следовательно, на него не распространяются последствия, предусмотренные для банкрота.

    После объявления «банкротами» граждане:

    - не смогут получить займы и кредиты в течение 5 лет;

    - смогут повторно применить банкротство только через 7 лет.

    Также предусмотрено проведение мониторинга финансового состояния банкрота в течение 3 лет после банкротства.

    «Прежде чем гражданин объявит себя банкротом, ему необходимо задуматься о возможных последствиях и ограничениях», - сказал министр финансов Ерулан Жамаубаев, выступая на пленарном заседании Мажилиса Парламента РК.

    Ранее сообщалось, что три вида процедур банкротства физических лиц будут применены в Казахстане.

    Автор:

    Анеля Касымова

    Мажилис
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