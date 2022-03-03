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    Законодатели ОБСЕ обсудили роль парламентов в достижении Целей в области устойчивого развития

    3 Марта 2022, 10:02

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Парламентская Ассамблея ОБСЕ, по инициативе заместителя председателя Сената Парламента РК Аскара Шакирова, провела веб-диалог на тему «Достижение Целей в области устойчивого развития в регионе ОБСЕ: парламентская перспектива», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

    Перед парламентариями выступили председатель ПА ОБСЕ
    Маргарета Седерфельт, спикер Сената Республики Узбекистан Танзила Нарбаева, Региональный представитель ВОЗ Ханс Клюге, заместитель руководителя Регионального бюро ПРООН для Европы и СНГ Бен Слей, директор Офиса Генерального секретаря ОБСЕ Лука Фраттини.

    В своем докладе Специальный представитель ПА ОБСЕ по ЦУР Аскар Шакиров отметил, что заданный алгоритм достижения Целей к 2030 году требует определенной корректировки. В период пандемии
    COVID-19 наметившийся прогресс снизил свой темп, а в отдельных случаях достигнутые десятилетиями результаты были обращены вспять.

    «Парламентская Ассамблея ОБСЕ предлагает нам уникальную платформу для обмена нашим национальным опытом и извлеченными уроками в области реализации ЦУР, а также важной информацией, которая позволяет нам лучше осуществлять наши надзорные и законодательные функции для соблюдения сроков реализации ЦУР», - заявил вице-спикер.

    В данной связи было предложено приложить все усилия для того, чтобы Цели приобрели официальный статус в каждом Парламенте.

    По мнению сенатора, Цели в области устойчивого развития характеризуются общностью и неделимостью для всего мирового сообщества. На этих же принципах зиждется международная безопасность. В данной связи обострение ситуации в Украине может иметь серьезные последствия для устойчивого развития в регионе ОБСЕ.

    «Президент Касым-Жомарт Токаев заявил о том, что Казахстан, принявший у себя в 2010 году саммит ОБСЕ, придерживается принципа неделимости и общности безопасности, которая предполагает взаимное понимание на основе взаимного доверия. Он призвал оба государства приложить максимум усилий для продолжения диалога и работы над мирным урегулированием», - подчеркнул казахстанский парламентарий.

    В Казахстане Цели устойчивого развития на 80% интегрированы в стратегические документы страны. В Индексе прогресса по Целям устойчивого развития по итогам 2021 года страна заняла 59 место
    из 166, улучшив свой рейтинг на шесть пунктов по сравнению с предыдущим годом.

    Состоявшееся в рамках веб-диалога обсуждение показало единство взглядов парламентариев ОБСЕ на необходимость более активного обсуждения тематики ЦУР, вовлечения парламентов в комплексные процессы, связанные с их реализацией, изучения передовых практик и обмена опытом.

    В мероприятии также приняли участие депутаты Сената Акмарал Альназарова и Гумар Дюсембаев.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    ОБСЕ Сенат Международная деятельность РК
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