Законодательство о выборах обсудили наблюдатели от политических партий в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Сегодня на базе областного Штаба непартийного наблюдения за выборами состоялся круглый стол по обсуждению законодательства о выборах Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ».

В работе круглого стола приняли участие члены областного штаба, наблюдатели от политических партий, НПО и профсоюзных организаций.

В ходе заседания выступили председатель областного штаба Е.Уббениязов, юрист, председатель ОО «Совет по защите прав потребителей» А.Коняхин и наблюдатели от НПО.

Необходимо отметить, что в области создан Штаб непартийного наблюдения за выборами РК. Туда вошли более 2 тысяч наблюдателей от НПО и профсоюзных организаций.

С декабря прошлого года члены штаба провели ряд мероприятий по обучению наблюдателей.

Все наблюдатели прошли курсы обучения, знают права и обязанности наблюдателей в ходе процесса голосования.