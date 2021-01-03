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    Законодательство о выборах обсудили наблюдатели от политических партий в Актобе

    3 Января 2021, 14:19

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Сегодня на базе областного Штаба непартийного наблюдения за выборами состоялся круглый стол по обсуждению законодательства о выборах Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ».

    В работе круглого стола приняли участие члены областного штаба, наблюдатели от политических партий, НПО и профсоюзных организаций.

    В ходе заседания выступили председатель областного штаба Е.Уббениязов, юрист, председатель ОО «Совет по защите прав потребителей» А.Коняхин и наблюдатели от НПО.

    Необходимо отметить, что в области создан Штаб непартийного наблюдения за выборами РК. Туда вошли более 2 тысяч наблюдателей от НПО и профсоюзных организаций.

    С декабря прошлого года члены штаба провели ряд мероприятий по обучению наблюдателей.

    Все наблюдатели прошли курсы обучения, знают права и обязанности наблюдателей в ходе процесса голосования.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Актюбинская область Выборы Политические партии Регионы Казахстана Выборы-2021
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