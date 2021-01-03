Законодательство о выборах обсудили наблюдатели от политических партий в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Сегодня на базе областного Штаба непартийного наблюдения за выборами состоялся круглый стол по обсуждению законодательства о выборах Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ».
В работе круглого стола приняли участие члены областного штаба, наблюдатели от политических партий, НПО и профсоюзных организаций.
В ходе заседания выступили председатель областного штаба Е.Уббениязов, юрист, председатель ОО «Совет по защите прав потребителей» А.Коняхин и наблюдатели от НПО.
Необходимо отметить, что в области создан Штаб непартийного наблюдения за выборами РК. Туда вошли более 2 тысяч наблюдателей от НПО и профсоюзных организаций.
С декабря прошлого года члены штаба провели ряд мероприятий по обучению наблюдателей.
Все наблюдатели прошли курсы обучения, знают права и обязанности наблюдателей в ходе процесса голосования.