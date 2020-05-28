Законодательство о парламентской оппозиции откроет новые пути в развитии казахстанского парламентаризма – Маулен Ашимбаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Принятие законодательства, касающегося парламентской оппозиции, откроет новые пути в развитии казахстанского парламентаризма. Об этом заявил спикер Сената Парламента РК Маулен Ашимбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В целях развития парламентаризма мы в национальное законодательство внесли новые понятия «парламентское большинство» и «парламентская оппозиция», - сказал Маулен Ашимбаев на пленарном заседании палаты.

Председатель Сената отметил, что данным законами расширяются полномочия парламентской оппозиции, а также определены конкретные виды деятельности и конкретные полномочия членов парламентской оппозиции.

«Мы полагаем, что принятие данных законопроектов откроет новые пути в развитии казахстанского парламентаризма», - подчеркнул Маулен Ашимбаев.

Ранее сообщалось, что депутаты Сената Парламента РК приняли поправки в законодательство, касающиеся парламентской оппозиции.

В частности, на пленарном заседании палаты депутаты проголосовали за принятие проекта Конституционного закона Республики Казахстан «О внесении дополнений в Конституционный закон Республики Казахстан «О Парламенте Республики Казахстан и статусе его депутатов, а также за принятие проекте Закона Республики Казахстан «О внесении изменения и дополнений в Закон Республики Казахстан «О комитетах и комиссиях Парламента Республики Казахстан» по вопросам парламентской оппозиции».