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    Законодательных противоречий в совмещении должностей нет - спикер Мажилиса

    27 Апреля 2022, 13:54

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Несправедливости в совмещении должностей в качестве председателя Мажилиса и председателя партии AMANAT нет. Об этом заявил спикер нижней палаты Ерлан Кошанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Ерлан Кошанов прокомментировал совмещение им двух должностей.

    «Думаю, никакой несправедливости нет. Законодательных противоречий нет, правовых коллизий нет. Я законно занимаю должность председателя Мажилиса и председателя партии. Это доверие моих однопартийцев», - сказал Ерлан Кошанов, отвечая на вопросы журналистов после пленарного заседания Мажилиса.

    По его словам, политическая конкуренция усилится после выхода Президента из партии.

    «Я думаю, конечно, в работе партии это скажется. Мы должны на равных бороться за места в Парламенте. Это только усилит политическую конкуренцию. AMANAT - правящая партия, и AMANAT готов к политической борьбе», - заявил он.

    Ранее сообщалось, что в ходе внеочередного съезда партии было поддержано предложение Главы государства Касым-Жомарта Токаева о выдвижении кандидатуры спикера Мажилиса Ерлана Кошанова на пост председателя партии.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Мажилис Политические партии AMANAT
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