Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 462.29 eur/kzt 501.21

    rub/kzt 6.87 cny/kzt 68.83
Прогноз погоды
Астана-14-16℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Правительство

    Законодательные поправки в сфере продаж ювелирных изделий разрабатывают в РК

    16 Января 2023, 15:35

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Алихан Смаилов сообщил о планах по внесению поправок в законодательство в части реализации ювелирных изделий, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «На сегодня в целях предотвращения экспорта ломбардами ювелирных изделий, особенно бывших в употреблении и не реализованных после торгов, Министерством индустрии и инфраструктурного развития прорабатываются поправки в Закон «О драгоценных металлах и драгоценных камнях», в части зачисления слитков аффинированного золота от нереализованных драгоценных металлов в активы Национального банка», - проинформировал Алихан Смаилов в своем ответе на депутатский запрос.

    Премьер сообщил, что реализация (продажа) заложенного имущества производится путем продажи с публичных торгов в порядке, установленном процессуальным законодательством (пункт 1 статьи 319 Гражданского кодекса).

    «В случае неполной реализации ювелирных изделий, ломбардам необходимо реализовать их в аффинажный завод ТОО «Тау-Кен Алтын» как вторичное сырье бывшего употребления», - добавил глава Кабмина.


    Фото: sokolniki.com

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Правительство РК Премьер-министр РК Экономика
    Новости по теме
    Новости по теме
    Убыточными назвал поезда «Тальго» Премьер-Министр РК
    Крупный завод в СКО выставили на торги
    Отечественных ювелиров освободят от НДС в 2023 году
    Заявку на регистрацию «Вкусно - и точка» рассматривают в Казахстане
    Популярное
    1 Школьникам и студентам колледжей не будут продлевать дистанционку в Алматы
    2 На дистанционку перейдут школьники Семея и Жамбылской области
    3 Крупный завод в СКО выставили на торги
    4 Убыточными назвал поезда «Тальго» Премьер-Министр РК
    5 На сколько обновился состав Сената
    Новости партнеров