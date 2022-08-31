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    Законодательные нормы для восстановления пород тазы и тобет предстоит подготовить в РК

    31 Августа 2022, 19:39

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Глава государства поручил координировать Управлению делами Президента работу по сохранению национального достояния – казахских пород собак тазы и тобет, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Пресс-служба УДП РК.

    В соответствии с поручением Управляющий Делами Президента РК Айбек Дадебаев провел совещание с участием всех вовлеченных и заинтересованных сторон. На встрече было отмечено, что сейчас положение с сохранением чистоты исконно казахских пород собак критическое. Работа ведется не системно.

    По итогам совещания было принято решение о создании рабочей группы из представителей канцелярии Премьер-Министра, Министерства экологии, геологии и природных ресурсов, Министерства сельского хозяйства, Министерства науки и высшего образования, Института парламентаризма при УДП и республиканской ассоциации «Қансонар». Ей предстоит изыскать возможности целевого финансирования научных исследований генофонда данных пород во всех регионах Казахстана, рассмотреть возможные формы государственной поддержки и подготовить пакет законодательных норм для сохранения и восстановления пород тазы и тобет.

    Важным вопросом является закрепление Казахстана в статусе страны происхождения данных пород в Международной кинологической федерации (FCI). Помощь в этой работе, по указанию Президента, окажет МИД РК, а в популяризации породы через спортивные и культурные мероприятия – МКС РК.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Минсельхоз Минэкологии Животные УДП Миннауки и высшего образования РК
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