Законодательную основу для разработки сланцевой нефти и газа создают в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане законодательно предусмотрят определение нетрадиционных видов углеводородов, включая сланцевую нефть, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По поправкам в Кодекс Республики Казахстан «О недрах и недропользовании» предлагается предусмотреть определение нетрадиционных видов углеводородов, включая сланцевую нефть, сланцевый газ, газовые гидраты, а также компетенцию уполномоченного органа по изучению недр в части определения инструкции по подсчету запасов и их классификации. Данные поправки позволят обеспечить законодательную основу для разведки и разработки нетрадиционных видов углеводородов, включая сланцевую нефть, сланцевый газ», - сказал министр индустрии и инфраструктурного развития РК Каирбек Ускенбаев, представляя поправки в законодательство по вопросам энергосбережения на пленарном заседании Сената.

Было отмечено, что отдельные поправки касаются строительства зданий и сооружений пограничных отделов и автомобильных пунктов пропуска через Государственную границу. Для обеспечения строительства данных объектов предлагается наделение уполномоченного органа в области транспорта и автомобильных дорог компетенцией по строительству зданий и сооружений пограничных отделов (отделений) Пограничной службы Комитета национальной безопасности, а также автомобильных пунктов пропуска через Государственную границу.

Ранее сообщалось, что на пленарном заседании Сената Парламента РК депутаты приняли Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам электроэнергетики, энергосбережения и повышения энергоэффективности, недропользования, местного государственного управления и государственной границы».