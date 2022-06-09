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    Законодательную основу для разработки сланцевой нефти и газа создают в Казахстане

    9 Июня 2022, 13:14

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане законодательно предусмотрят определение нетрадиционных видов углеводородов, включая сланцевую нефть, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «По поправкам в Кодекс Республики Казахстан «О недрах и недропользовании» предлагается предусмотреть определение нетрадиционных видов углеводородов, включая сланцевую нефть, сланцевый газ, газовые гидраты, а также компетенцию уполномоченного органа по изучению недр в части определения инструкции по подсчету запасов и их классификации. Данные поправки позволят обеспечить законодательную основу для разведки и разработки нетрадиционных видов углеводородов, включая сланцевую нефть, сланцевый газ», - сказал министр индустрии и инфраструктурного развития РК Каирбек Ускенбаев, представляя поправки в законодательство по вопросам энергосбережения на пленарном заседании Сената.

    Было отмечено, что отдельные поправки касаются строительства зданий и сооружений пограничных отделов и автомобильных пунктов пропуска через Государственную границу. Для обеспечения строительства данных объектов предлагается наделение уполномоченного органа в области транспорта и автомобильных дорог компетенцией по строительству зданий и сооружений пограничных отделов (отделений) Пограничной службы Комитета национальной безопасности, а также автомобильных пунктов пропуска через Государственную границу.

    Ранее сообщалось, что на пленарном заседании Сената Парламента РК депутаты приняли Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам электроэнергетики, энергосбережения и повышения энергоэффективности, недропользования, местного государственного управления и государственной границы».

    Автор:

    Серик Сабеков

    Промышленность Нефть МИИР РК Геология
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