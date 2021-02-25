Законодательно запретить продажу сельхозземель иностранцам поручил Президент РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил запретить законодательно продажу сельхозземель иностранцам, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Для нашего народа земельный вопрос всегда очень важен. Это - прочная основа и символ нашей государственности. Я не раз говорил, что земля не продается иностранцам. Нужно прекращать слухи по этому поводу. В связи с этим, я принял конкретные важные решения. Во-первых, поручаю законодательно запретить продажу, аренду сельхозземель иностранцам и иностранным юридическим лицам», - подчеркнул в ходе пятого заседания Национального совета общественного доверия Глава государства.

Президент отметил, что данную инициативу необходимо в срочном порядке реализовать с помощью законодательной инициативы Президента. По словам Касым-Жомарта Токаева, Администрация Президента должна разработать законопроект по данному вопросу.