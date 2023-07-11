Законодательно усилить ответственность акимата столицы поручил Глава государства

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава государства в ходе совещания по вопросам развития Астаны поручил внести поправки в закон «О статусе столицы Республики Казахстан», чтобы все вопросы решались комплексно и последовательно, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

«Все вопросы, касающиеся развития столицы, должны решаться комплексно и последовательно. В этих целях необходимо срочно внести соответствующие поправки в закон «О статусе столицы Республики Казахстан». Целесообразно в законодательном порядке усилить полномочия и ответственность акимата», - заявил Касым-Жомарт Токаев.

По его словам, для устойчивого развития такого крупного города, как Астана, необходимо эффективное и качественное управление. В целом для развития столицы, в первую очередь, необходимо наладить надежное партнерство между акиматом, предпринимателями и жителями города. Необходимо четко усвоить, что основная задача – это повышение качества жизни всех граждан.

Президент также поручил Правительству совместно с акиматами столицы, Акмолинской и Карагандинской областей рассмотреть вопрос развития Астанинской агломерации. «Целесообразно принять отдельный документ, учитывающий мнения жителей агломерации и потребности города. Важно наладить продуктивное взаимодействие между акиматами, маслихатами и общественными советами Астаны и близлежащих регионов. Необходимо на системном уровне сглаживать имеющиеся диспропорции в развитии Астаны и пристоличных регионов, особенно в социальной сфере. Нам нужно стремиться к повышению качества жизни в населенных пунктах – спутниках столицы, чтобы они были достаточно комфортными для всех», - сказал Касым-Жомарт Токаев.