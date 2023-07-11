Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 443.99 eur/kzt 497.8

    rub/kzt 4.89 cny/kzt 61.88
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Президент

    Законодательно усилить ответственность акимата столицы поручил Глава государства

    11 Июля 2023, 15:27

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава государства в ходе совещания по вопросам развития Астаны поручил внести поправки в закон «О статусе столицы Республики Казахстан», чтобы все вопросы решались комплексно и последовательно, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    «Все вопросы, касающиеся развития столицы, должны решаться комплексно и последовательно. В этих целях необходимо срочно внести соответствующие поправки в закон «О статусе столицы Республики Казахстан». Целесообразно в законодательном порядке усилить полномочия и ответственность акимата», - заявил Касым-Жомарт Токаев.

    По его словам, для устойчивого развития такого крупного города, как Астана, необходимо эффективное и качественное управление. В целом для развития столицы, в первую очередь, необходимо наладить надежное партнерство между акиматом, предпринимателями и жителями города. Необходимо четко усвоить, что основная задача – это повышение качества жизни всех граждан.

    Президент также поручил Правительству совместно с акиматами столицы, Акмолинской и Карагандинской областей рассмотреть вопрос развития Астанинской агломерации. «Целесообразно принять отдельный документ, учитывающий мнения жителей агломерации и потребности города. Важно наладить продуктивное взаимодействие между акиматами, маслихатами и общественными советами Астаны и близлежащих регионов. Необходимо на системном уровне сглаживать имеющиеся диспропорции в развитии Астаны и пристоличных регионов, особенно в социальной сфере. Нам нужно стремиться к повышению качества жизни в населенных пунктах – спутниках столицы, чтобы они были достаточно комфортными для всех», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Президент Казахстана Астана
    Новости по теме
    Новости по теме
    Глава государства направил поздравительную телеграмму Королю Марокко
    Анонс наиболее важных событий в Казахстане 28 июля
    «Джихад на месте» планировали террористы в Алматы
    Столичные прокуроры выявили многомиллиардные нарушения в сфере госзакупок
    Популярное
    1 Не служивших в армии казахстанцев освободят от получения военных билетов
    2 Бахрейн и Южная Корея вошли в топ стран, в которые вывозят казахстанцев в рабство
    3 «Джихад на месте» планировали террористы в Алматы
    4 Нурбакыт Тенизбаев стал акимом района в Алматинской области
    5 Оккультную целительницу выявили в Петропавловске