Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Президент

    Законодательная и исполнительная власти должны работать в интересах граждан - сенатор

    1 Сентября 2021, 18:05

    НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - В год 30-летия Независимости Республики Казахстан Глава Государства Касым-Жомарт Токаев в своем Послании народу Казахстана поставил четкие цели дальнейшего экономического развития Казахстана в постпандемический период. По мнению депутата Сената Парламента РК Ольги Булавкиной, необходимо обеспечить выполнение обязательств, взятых на себя государством. Об этом передает МИА «Казинформ».

    «Законодательная и исполнительная власти должны работать в интересах граждан, обеспечить поддержку населения и предпринимателей в сложное время, обусловленное пандемией. И в этом важным инструментом является пролонгация Государственной программы поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса 2025», Программы льготного кредитования «Экономика простых вещей», - подчеркнула сенатор. - Важнейшим критерием оценки деятельности власти является эффективность использования финансовых средств, предоставляемых налогоплательщиками на социально значимые цели. Зачастую нецелевое использование бюджета и средств национального фонда приводит к коррупционным правонарушениям. В связи с этим Парламенту до конца года необходимо разработать законопроект об управлении государственными финансами».

    Как отмечает О. Булавкина, высокий уровень инфляции, необоснованный рост цен ограничивают потенциал развития и конкурентоспособности казахстанских предприятий, приводит к уязвимости национальной экономики. В связи с этим, Президентом поручено возвращение инфляции в коридор 4-6%.

    «Проблемы субсидирования агропромышленного комплекса приводят к коррупционной рискам в сфере сельского хозяйства. Недоступность субсидий, необеспеченность финансовыми средствами в полном объеме, вымогательство, нестабильность в работе информационных систем приводит к нарушению законодательства. Парламент, совместно с заинтересованными государственными органами, в кратчайшие сроки разработает законопроект об укреплении законодательной основы политики субсидирования.

    Стимулирование бизнеса, повышение заработной платы, разработка единой жилищной программы, решение экологических вопросов - все эти меры будут направлены на достижение стратегических целей, направленных на повышение благосостояния нашего народа», - заключила она.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Сенат Другие государственные органы Послание Президента-2021
    Новости по теме
    Новости по теме
    Свыше 100 иностранцев нарушили миграционное законодательство РК в Алматы
    Сделать «разумными» размеры госпошлины при обращении в Конституционный суд призывает Эльвира Азимова
    Спикер Сената встретился с послом Королевства Саудовская Аравия
    Втрое сократилось количество предприятий по производству муки в Казахстане
    Популярное
    1 Сильные дожди идут в СКО
    2 Заморозки прогнозируют в СКО
    3 Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
    4 Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
    5 Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей