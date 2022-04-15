Законность судебного решения и объективность позиции прокурора проверяют в суде первой инстанции

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Главную задачу гособвинителя нового формата назвал заместитель Генерального прокурора РК Асет Чиндалиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Теперь остановлюсь на роли и полномочиях прокуроров в судебном процессе. В суде прокуроры поддерживают государственное обвинение. Здесь важно отметить, что мы давно отказались от такой практики, когда прокуроры старались во что бы то ни стало добиться обвинительного приговора», - сказал А. Чиндалиев на брифинге в СЦК.

По его словам, главная задача гособвинителя - обеспечить объективность и установить истину по делу.

«Если он не согласен с приговором суда, то подает апелляционное ходатайство в вышестоящую инстанцию - в коллегию областного суда. Таким же правом обладают: Генеральный Прокурор, его заместители, прокуроры областей и их заместители, прокуроры районов и городов. В апелляции, как правило, участвуют сотрудники областных прокуратур. Это еще один фильтр. Они не только проверяют законность судебного решения, но и дают оценку правильности позиции гособвинителя в суде первой инстанции», - отметил замгенпрокурора.

Для этого они изучают материалы уголовного дела и дают заключение о законности либо незаконности приговора.

«Если апелляция оставляет в силе приговор, дальше его можно опротестовать в кассационной инстанции - в Верховном Суде. Как уже говорил предыдущий докладчик, участники процесса могут обратиться с жалобами как в Верховный Суд, так и в Генеральную прокуратуру. Мы не связаны с мнением суда и областных прокуроров. По каждой жалобе истребуем дела, изучаем. Если видим нарушения, то готовим протест. В обязательном порядке учитываем наличие или отсутствие доказательной базы, нестыковки в показаниях или заключениях экспертиз, а также другие существенные моменты», - заключил представитель Генпрокуратуры.

Ранее, А. Чиндалиев сообщил о результатах внедрения в 2020 году новой модели согласования решений следователей с прокурорами.