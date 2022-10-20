Законность строительства жилого комплекса в ущелье Ремизовка проверит аким Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Жители Бостандыкского района на встрече с акимом Алматы заявили, что в ущелье Ремизовка в пределах водоохранной полосы ведется строительство жилого комплекса «Монблан», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы ранее обращались к вам с просьбой вмешаться в деятельность строительной компании по строительству в пределах водоохранной полосы правого притока реки Кербулак жилого комплекса «Монблан» в Бостандыкском районе в ущелье Ремизовка. Постановлением акима города Алматы от 15 декабря установлена водоохранная полоса правого притока реки Кербулак 35 метров в обе стороны и установлен запрет на строительство здания в пределах водоохранной полосы. Исток правого притока реки и его русло находятся в естественном логе, глубина которого 10 метров. Тем не менее строительная компания продолжает вести строительство жилого комплекса и засыпку данного лога, что категорически запрещено законодательством и пагубно влияет на окружающую среду. Я прошу взять под контроль данный вопрос и запретить строительство ЖК «Монблан» и привести в порядок ландшафтную местность», - обратился житель города к акиму.

«Прослежу за этим вопросом. Даю протокольное поручение управлению градостроительного контроля, разрешение у них есть на проверку. Хочу предупредить, когда мы вносим предписания, они должны исправить все. К сожалению, все такие предприятия зарегистрированы как субъекты микропредпринимательства», - ответил аким Алматы Ерболат Досаев.