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Законность продажи новогодних елей проверяют акмолинские полицейские
КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В преддверии Нового года сотрудниками акмолинской природоохранной полиции выявлено 11 случаев нарушения природоохранного законодательства РК, из них 5 - незаконная порубка и повреждение молодых сосен и 6 фактов торговли хвойными деревьями в неустановленных местах, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Акмолинской области.
По информации ведомства, в течение декабря сотрудники подразделений природоохранной полиции проводят оперативно-профилактические мероприятие «Ель», цель которого - выявление и пресечение фактов незаконной порубки, заготовок, провоза и продажи молодняка хвойных пород. В поле зрения стражей порядка в этот период - рынки, торговые площади, территории охотничьих и лесных хозяйств.
«Для проведения рейдовых мероприятий созданы специальные мобильные группы, куда кроме полицейских вошли работники других природоохранных ведомств. Рейды мобильными группами осуществляются круглосуточно. Нарядами дорожно-патрульной службы усилены посты на автодорогах республиканского и областного значения. Автопатрули проверяют законность провоза и реализации хвойных деревьев водителями транспортных средств. В случае выявления фактов провоза без соответствующих документов назначаются и проводятся специальные проверки, устанавливаются источники приобретения хвойных пород», - рассказали в ведомстве.
На сегодняшний день определены специальные места для реализации сосен и елей, а у продавцов и владельцев таких торговых точек имеются соответствующие документы на завоз деревьев.
«При проведении рейдовых мероприятий сотрудниками природоохранной полиции выявлено 11 случаев нарушения природоохранного законодательства РК, из них 5 - незаконная порубка и повреждение молодняка хвойной породы «Сосна» (ст. 340 УК РК), а также 6 фактов торговли хвойными деревьями в неустановленных местах (ст.204 КоАП РК)», - добавили в ведомстве.
К примеру, 19 декабря в районе села Буланды на территории района Биржан сал обнаружена незаконная порубка 15 молодых сосен. В этом же районе 15 декабря была выявлена незаконная порубка 6 сосен. По обоим фактам проводится досудебное расследование по ч. 2 статьи 340 УК РК «Незаконная порубка деревьев».
«Отметим, что пойманный в лесу подозреваемый за незаконную порубку деревьев несет уголовную ответственность. Злоумышленник наказывается штрафом в размере до 200 МРП, либо арестом до 60 суток. Если же уничтоженные и вырубленные деревья входили в лесной фонд - штраф составит до 300 МРП, либо арест до 75 суток. А в соответствии со статьей 204 Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях», торговля вне мест, установленных местным исполнительным органом, влечет предупреждение или штраф в размере пяти месячных расчетных показателей», - напомнили в пресс-службе департамента полиции региона.
Добавим, что ОПМ «Ель» будет проходить в течение всего предновогоднего периода и завершится в канун Нового года.
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