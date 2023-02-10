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    Законность начисления зарплат в отрасли спорта проверит прокуратура СКО

    10 Февраля 2023, 13:24

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Прокуратура Северо-Казахстанской области сообщила о том, что проводится анализ по соблюдению законодательства в сфере физической культуры и спорта, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации надзорного органа, будет проанализировано использование бюджетных средств в управлении физической культуры и спорта и его подведомственных организациях. Прокуроры намерены охватить вопросы законности начисления заработной платы и присвоения спортивных разрядов. После чего будет дана соответствующая правовая оценка действиям должностных лиц.

    В социальных сетях пользователи распространили жалобу о якобы незаконном начислении заработной платы в отрасли спорта, недостаточной квалификации тренеров.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Генпрокуратура Спорт
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