Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 469.18 eur/kzt 499.07

    rub/kzt 6.8 cny/kzt 67.39
Прогноз погоды
Астана-4-6℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Правительство

    Закон по вопросам регулирования оборота сжиженного нефтяного газа планируют принять в 2023 году в РК

    24 Декабря 2022, 17:00

    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - 24 декабря в ходе встречи с населением Жамбылской области Болат Акчулаков рассказал о реформировании рынка горюче-смазочных материалов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики РК.

    В июле 2022 года приказом министерства сохранено государственное регулирование предельных цен на розничную реализацию АИ-80, 92-93, а также на дизельное топливо. Ценообразование на АИ-95 отдано в конкурентную среду и определяется рынком, так как при производстве АИ-95 и выше, требуется большой расход дорогостоящих импортных присадок и высокооктановых компонентов, цены на них коррелируют с ценами на нефть и обменными курсами.

    В рамках исполнения поручения Главы государства Касым-Жомарта Токаева по реформированию рынка горюче-смазочных материалов принимаются меры по обеспечению прозрачности и транспарентности в сфере производства и распределения нефтепродуктов, недопущению нехватки дизельного топлива путем выработки дифференцированных цен, также принят приказ по продлению запрета на вывоз нефтепродуктов автотранспортом до конца 2022 года и в настоящее время проводится работа по продлению запрета до конца 1 полугодия 2023 года.

    На сегодня действует приказ министерства, предусматривающий дифференциацию цен на дизтопливо. Свыше установленного объема и для транзитного транспорта цена будет 450 тенге за 1 литр. Для граждан при предъявлении водительских прав отпускается до 100 литров и при предъявлении техпаспорта на грузовой, специальный автотранспорт до 300 литров отпускается по цене 230/260 тенге. Министерством проводится работа по продлению действия приказа.

    В части сжиженного газа (СНГ) Министерством энергетики при розничной цене 60 тенге оптовая цена СНГ утверждена 33 600 тенге за тонну.

    Глава ведомства Болат Акчулаков отметил, что Агентством по защите и развитию конкуренции ведутся работы по продлению государственного регулирования цен. Розничные цены СНГ для Жамбылской области остаются в размере 60-65 тенге за 1 литр.

    В регионе имеются 19 газонаполнительные станций (оптовые) и 177 автомобильных газозаправочных станций. Потребление сжиженного нефтяного газа в области в 2021 году составило 70,8 тысячи тонн. За январь-ноябрь 2022 года потреблено порядка 110 тысячи тонн.

    Между тем, в 2023 году ожидается принятие Закона «По вопросам реинжиниринга процессов регулирования оборота сжиженного нефтяного газа», предусматривающего:

    - разработку правил по определению предельных оптовых цен на сжиженный нефтяной газ заводами-производителями исходя из установленных розничных цен;

    - закрепление розничной цены на АГЗС за Министерством энергетики РК. Законопроект находится в Мажилисе Парламенте Республики Казахстан.
    Жамбылская область Нефть Минэнерго РК
    Новости по теме
    Новости по теме
    На ТЭЦ-2 «Арселор Миттал Темиртау» в работе находятся четыре котла из шести
    Мы уже занимаемся подготовкой рабочих по обслуживанию АЭС – Минэнерго
    Аукцион на предоставление права недропользования по углеводородам проведут в декабре
    Масштабная программа по ремонту сетей теплоснабжения стартует в РК с 2023 года
    Популярное
    1 Шторм ожидается в 9 регионах Казахстана
    2 Из-за метели ограничили автодвижение между Астаной и Кокшетау
    3 Лучшим спортивным регионом Казахстана признана Карагандинская область
    4 Батыр Джукембаев провел дуэль взглядов перед боем в Алматы
    5 500 тысяч квадратных метров жилья ежегодно намерены строить в Костанайской области
    Новости партнеров