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    Закон по вопросам развития конкуренции внесут на рассмотрение Парламента РК

    22 Июня 2021, 11:10

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Закон по вопросам развития конкуренции будет внесен на рассмотрение Парламента РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Презентованный проект Закона включает в себя реализацию новых подходов и направлен на устранение административных и экономических барьеров, препятствующих развитию конкуренции. Реализация предлагаемых в законопроекте мер позволит в ближайшей перспективе снизить долю участия государства в экономике страны до 14%.

    В этой связи предлагаю одобрить предлагаемые подходы и проголосовать за данный проект закона», - сказал Аскар Мамин на заседании Правительства.

    Члены Кабмина поддержали данное предложение.

    Агентству по защите и развитию конкуренции было поручено обеспечить внесение проекта Закона в Парламент.

    Ранее сообщалось, что в реализацию поручений Главы государства разработан проект Закона по вопросам развития конкуренции, которым вносятся изменения и дополнения в 4 Кодекса и 6 законов. Данным законопроектом предусматриваются новые подходы в развитии конкуренции, направленные на расширение конкурентной среды в базовых отраслях экономики, функционирования товарных рынков: связи, железнодорожных грузовых и пассажирских перевозок, услуг аэропортов, АПК, угля, фармацевтики и строительства и других.

    Автор:

    Серик Сабеков

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