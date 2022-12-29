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    Закон по сохранению казахских пород собак тазы и тобет приняли в РК

    29 Декабря 2022, 12:11

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Депутаты Сената приняли Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам сохранения и воспроизводства казахских пород собак», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Законопроект по вопросам сохранения и воспроизводства казахских пород собак -тазы и тобет- охватывает широкий спектр направлений: создание научной базы, необходимой для сохранения этих пород путем научной оценки генетического качества, проведение селекционных осмотров, составление банка данных для осуществления статистического анализа наследственных болезней и патологий, ведения единой родословной книги», - отметила сенатор Ольга Булавкина, представляя документ на пленарном заседании палаты.

    В заключении комитета по аграрным вопросам, природопользованию и развитию сельских территорий Сената отмечено, что проект закона инициирован депутатами Парламента в целях реализации поручения Главы государства касательно сохранения и воспроизводства казахских пород собак.

    Основной целью законопроекта является установление правовых, организационных и экономических основ осуществления деятельности в области сохранения и воспроизводства казахских пород собак тазы и тобет.

    В рамках законопроекта вносятся изменения и дополнения в законы Республики Казахстан «Об охране, воспроизводстве и использовании животного мира», «О государственном социальном заказе, государственном заказе на реализацию стратегического партнерства, грантах и премиях для неправительственных организаций в Республике Казахстан» и «О государственном имуществе».

    В частности, устанавливаются основные принципы государственного управления в области сохранения и воспроизводства казахских пород собак, определены государственные органы и организации, отвечающие за систему обеспечения сохранения и воспроизводства казахских пород собак, где к компетенции уполномоченного органа отнесены такие функции как осуществление мониторинга ведения учета собак казахских пород и утверждение стандартов казахских пород собак.

    Кроме того, законопроектом предусматривается создание национального центра казахских пород собак, которым будет являться структурное подразделение специализированной организации, определенной уполномоченным органом, а также финансирование деятельности в области сохранения и воспроизводства казахских пород собак.

    Ожидаемые результаты принятия законопроекта: создание правовых основ для принятия мер, направленных на сохранение генофонда национальных пород собак тазы и тобет будут способствовать повышению эффективности государственного регулирования деятельности субъектов в области сохранения и воспроизводства национальных пород собак.


    Фото: mydog.press

    Автор:

    Серик Сабеков

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