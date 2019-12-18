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вчера 22:10
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вчера 21:20
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вчера 18:36
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вчера 09:50
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Закон об ужесточении ответственности за использование допинга вступит в силу
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент страны Касым-Жомарт Токаев подписал законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам физической культуры и спорта», передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета по делам спорта и физической культуры.
В законопроекте предусмотрены меры ужесточения ответственности за применение, назначение и распространение запрещенных препаратов и субстанций. В частности, введение административной ответственности в отношении лиц, назначивших спортсмену допинг, которая предусматривает наказание в виде штрафа в размере 200 месячных расчетных показателей.
Также проектом Закона за использование допинга предусматривается:
- дисквалификация;
- аннулирование спортивного результата и снятие квалификационных очков или баллов спортсмену;
- возврат денежного поощрения;
- прекращение выплаты пожизненного ежемесячного материального обеспечения спортсменам и тренерам;
- прекращение ежемесячного денежного содержания спортсменам, тренерам и руководителям клубных команд;
- лишение спортивного звания;
- расторжение договора пользования жилищем с чемпионом и призером Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр;
- исключение спортсменов, тренеров из состава сборных и штатных сборных команд Республики Казахстан по видам спорта.
Согласно подписанному законопроекту также предусмотрена выдача жилища чемпионам и призерам Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр в арендное пользование сроком на 10 лет, а также запрет на отчуждение данного жилища сроком на этот же срок, в связи с тем, что срок хранения допинг-тестов составляет 10 лет, и в случае если за данный период в пробах не будет выявлен допинг, жилье будет передано в собственность спортсмену.
«При этом, в случае смерти (гибели) спортсмена РК, являющегося чемпионом или призером Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр, независимо от результата допинговой пробы предусмотрено безвозмездное получение жилища наследниками умершего (погибшего)», - сообщила пресс-служба Комитета по делам спорта и физической культуры.
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