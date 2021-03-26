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    Закон «Об общественном контроле» будет способствовать укреплению открытости госорганов - Болат Тлепов

    26 Марта 2021, 14:32

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Какую работу проводит Министерство информации и общественного развития по противодействию коррупции, рассказал вице-министр ведомства Болат Тлепов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Как вы знаете, есть четыре бедствия, представляющие угрозу человечеству: война, голод, эпидемия, и, конечно же, коррупция. Почему мы так говорим? Угроза, которую несет коррупция, непосредственно влияет на безопасность всего народа. Борьба с коррупцией – прямая задача государства. Однако борьба с коррупцией и победа зависят от каждого из нас. Противодействие коррупции - один из важных вопросов, на котором акцентирует внимание Министерство информации и общественного развития. Наше ведомство ведет работу по двум направлениям. Первое - организация профилактической работы на основе Антикоррупционной стратегии РК. Второе направление – усовершенствование законодательной базы», - рассказал вице-министр информации и общественного развития.

    В ходе семинара он отметил, что в конце прошлого года были внесены серьезные изменения в закон «Об общественном согласии». Сейчас Министерство работает над законопроектом об «Общественном контроле».

    «Это новый законопроект, который позволит обеспечить открытость и прозрачность в субъектах общественного контроля. Законопроект на стадии обсуждения. Мы надеемся, что он будет способствовать укреплению открытости государственных органов, и доверия общества к ним», - добавил Болат Тлепов.

    Напомним, сегодня в столице на базе Евразийского национального университета имени Л.Н.Гумилева в конференц-зале прошел семинар-совещание в режиме онлайн в рамках социального проекта «Расширение участия НПО, экспертного сообщества в формировании антикоррупционной культуры».

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Борьба с преступностью Коррупция Другие государственные органы
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