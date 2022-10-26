Закон об амнистии участников январских событий рассмотрят в Сенате

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Члены Бюро Сената Парламента РК утвердили повестку дня заседания Палаты, запланированного на 27 октября 2022 года. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената.

На заседании Палаты депутатами будут рассмотрены два проекта закона: «Об амнистии» и «О ратификации Соглашения о принципах и подходах осуществления государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов Евразийского экономического союза в целях гармонизации законодательства государств – членов Евразийского экономического союза в указанной сфере».

Спикер Сената Маулен Ашимбаев отметил, что объявленная Президентом страны амнистия участникам январских событий – это акт гуманизма и доброй воли государства.

«Глава государства в своем Послании поручил объявить единовременную амнистию гражданам, участвовавшим в январских событиях. В связи с этим группа парламентариев инициировала соответствующий законопроект. Важно провести необходимые процедуры, получить заключения и оперативно принять данный закон», – подчеркнул Маулен Ашимбаев.

Нормами законопроекта «Об амнистии» предусматривается освобождение казахстанцев от наказания за уголовные проступки и преступления небольшой и средней тяжести. С отбывших наказание за такие преступления снимается судимость. Совершившим тяжкие и особо тяжкие преступления предусмотрено сокращение сроков: за тяжкие – на три четвертых от назначенного судом срока, а за особо тяжкие – наполовину.

Кроме того, проектом закона предусмотрена ресоциализация освобождаемых лиц – трудоустройство, оказание медицинской помощи и оформление документов. При этом следует отметить, что под амнистию не подпадают: лица, совершавшие пытки, террористы, экстремисты, рецидивисты и организаторы беспорядков.

Принятие закона «О ратификации Соглашения о принципах и подходах осуществления государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов Евразийского экономического союза в целях гармонизации законодательства государств-членов Евразийского экономического союза в указанной сфере» позволит обеспечить гармонизацию законодательства государств-членов в указанной сфере.

Соглашением предусмотрено функционирование системы информирования об опасной продукции, в рамках которой будет осуществляться обмен сведениями о продукции, несоответствующей требованиям технических регламентов ЕАЭС.

Также между постоянными Комитетами Сената, членами Бюро были распределены законопроекты, раннее поступившие из Мажилиса.

Фото: senate.parlam.kz