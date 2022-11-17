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    Закон о займе у МБРР более 340 млн евро приняли в Сенате

    17 Ноября 2022, 10:28

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Сенат принял закон «О ратификации Соглашения о займе между Республикой Казахстан и Международным банком реконструкции и развития», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В соответствии с Указом Президента РК от 2 июля т.г. Соглашение о займе на сумму 345,7 млн евро подписано 24 августа. Заем в полном объеме будет направлен на финансирование дефицита бюджета», - сказал заместитель Премьер-Министра-министр финансов РК Ерулан Жамаубаев на пленарном заседании Сената.

    По его словам, средства займа позволят поддержать принятые расходы бюджета, в том числе направленные на социальные и другие приоритетные цели государства.

    «Заем предоставляется Республике Казахстан со сроком погашения – 11,5 лет, включая 2,5-летний льготный период. Единовременная комиссия – 0,25% от суммы займа, комиссия за резервирование – 0,25% на неосвоенную сумму займа. Обслуживание и погашение привлекаемого займа будет осуществляться за счет средств республиканского бюджета в соответствии с финансовыми условиями, установленными в соглашении о займе», - добавил министр.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Банки Сенат Экономика
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