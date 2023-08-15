Закон о защите детей от вредной информации приняли в Кыргызстане

БИШКЕК. КАЗИНФОРМ - В Кыргызстане приняты поправки, направленные на защиту детей от вредной информации, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Администрации Президента КР.

Президент КР Садыр Жапаров подписал Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики». Внесены поправки в Кодекс КР о правонарушениях, законы «О мерах по предупреждению причинения вреда здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию в Кыргызской Республике», «О средствах массовой информации».

Согласно принятым изменениям, в СМИ не допускается распространение информации, причиняющей вред здоровью и физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию детей, запрещенной для распространения среди детей.

Запрещается распространять среди детей информацию:

- побуждающую детей к совершению действий, представляющих угрозу их жизни или здоровью, в том числе к причинению вреда своему здоровью, самоубийству;

- способную вызвать у детей желание употребить наркотические средства, психотропные или одурманивающие вещества, лекарства, содержащие в составе наркотические вещества, табачные изделия, никотиносодержащую продукцию, алкогольную и спиртосодержащую продукцию, пиво и напитки, изготовляемые на его основе, энергетические напитки, принять участие в азартных играх, заниматься проституцией, бродяжничеством или попрошайничеством;

- обосновывающую или оправдывающую допустимость насилия или жестокости либо побуждающую осуществлять насильственные действия по отношению к людям или животным, за исключением случаев, предусмотренных данным Законом;

- отрицающую семейные и традиционно-общественные ценности, пропагандирующую нетрадиционные сексуальные отношения и формирующую неуважение к родителям или другим членам семьи;

- оправдывающую противоправное поведение;

- содержащую нецензурную брань;

- содержащую информацию порнографического характера.

К информации, распространение которой среди детей определенных возрастных категорий ограничено, относится информация:

- предоставляемая в виде изображения или описания жестокости, физического или психического насилия, преступления или иного антиобщественного действия: вызывающая у детей страх, ужас или панику, в том числе предоставляемая в виде изображения или описания в унижающей человеческое достоинство форме ненасильственной смерти, заболевания, самоубийства, несчастного случая, аварии или катастрофы и их последствий;

- представляемая в виде изображения или описания половых отношений между мужчиной и женщиной;

- содержащая бранные слова и выражения, не относящиеся к нецензурной брани.

За распространение вредной для детей информации посредством СМИ, Интернета и телевидения предусмотрена ответственность в соответствии с Кодексом КР о правонарушениях, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния. Так, штраф на физических лиц составляет 5000 сомов (по состоянию на 15.08.23г., 25 400 тенге), на юридических лиц - 25 000 сомов (127 000 тенге).

За распространение информации, причиняющей вред здоровью или развитию детей, штраф на физических лиц - 2000 сомов (свыше 10 000 тенге), на юридических лиц - 10 000 сомов (50 800 тенге).