Закон «О возврате государству незаконно приобретенных активов» признан соответствующим Конституции

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Конституционный суд по обращению Президента проверил конституционность нормативных правовых актов, принятых Парламентом, передает МИА «Казинформ».

Конституционный суд в соответствии с подпунктом 2) пункта 1 статьи 72 Конституции, подпунктом 1) пункта 2 статьи 23 Конституционного закона «О Конституционном суде» по обращению Президента от 30 июня 2023 года проверил конституционность принятых Парламентом 20 и 29 июня 2023 года и представленных на подпись Главе государства:

Закон Республики Казахстан «О возврате государству незаконно приобретенных активов»;

Конституционный закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в Конституционный закон Республики Казахстан «О прокуратуре»;

Законы Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам возврата государству незаконно приобретенных активов», «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях», «О внесении дополнения в Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс)».

С полным текстом итогового решения Конституционного суда можно ознакомиться по ссылке.

Конституционный суд признал Закон «О возврате государству незаконно приобретенных активов» соответствующим Конституции. Вот некоторые выдержки из решения КС:

«Не противоречат конституционным требованиям положения Закона, регулирующие вопросы принудительного обращения активов в доход государства (статьи 26 – 28). Такое решение принимается судом по иску прокурора с соблюдением принципов гражданского судопроизводства».

«Инициированный депутатами Парламента Закон разработан с учетом положений международно-правовых актов, к которым присоединился Казахстан, в том числе связанных с вопросами противодействия коррупции и борьбы с организованной преступностью.

Конституционный суд обратил внимание на преамбулу Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции, ратифицированной Казахстаном, согласно которой между коррупцией и другими формами преступности, в частности организованной преступностью и экономической преступностью, включая отмывание денежных средств, случаями коррупции, связанными с большими объемами активов, которые могут составлять значительную долю ресурсов государств и став под угрозу политическую стабильность и устойчивое развитие этих государств. При этом, коррупция уже не представляет собой локальную проблему, а превратилась в транснациональное явление, которое затрагивает общество и экономику всех стран».

«Целями Закона являются возврат активов и (или) вовлечение их в законный экономический оборот в Республике Казахстан, устранение причин и условий, способствовавших их незаконному приобретению и выводу, а также восстановление социальной справедливости в обществе (пункт 1 статьи 5). Они соответствуют положениям статей 1, 6 и 26 Конституции».