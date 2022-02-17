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    Закон о военном сотрудничестве с Россией принял Сенат Казахстана

    17 Февраля 2022, 12:14

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутаты Сената Парламента РК приняли Закон «О ратификации Договора между Республикой Казахстан и Российской Федерацией о военном сотрудничестве», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В целом аналогичный договор о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи между Республикой Казахстан и Российской Федерацией был подписан 25 мая 1992 года. Позже 11 ноября 2013 года был принят новый договор. Поэтому этот документ – законное продолжение прежних соглашений», - сказал депутат Сената Мухтар Кул-Мухаммед на пленарном заседании Палаты.

    Закон предусматривает:

    - совместное планирование применения войск;

    - совместные действия против угрозы;

    - совместное планирование военной и оперативной подготовки;

    - совместное изучение военной науки;

    - взаимодействие в составе миротворческих сил;

    - вопросы сотрудничества в сфере культуры и информации.

    «Законопроект рассмотрен во всех комитетах Сената, получены положительные заключения. Это закон, который послужит обороноспособности страны», - заключил М. Кул-Мухаммед.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Сенат Армия Россия
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