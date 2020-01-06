Закон «О статусе педагога»: мажилисмены встретились с учителям Костанайской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Депутаты Мажилиса Ирина Аронова, Алия Сапарова, Куаныш Султанов, Иван Клименко побывали в селах Аулиекольского района Костанайской области, передает МИА «Казинформ».

Депутат Куаныш Султанов отметил, что основная задача поездки – в разговоре с избирателями еще раз акцентировать внимание на Послании Главы государства Касым-Жомарта Токаева, реализации государственных программ, а также узнать, с какими проблемами на сегодняшний день встречаются жители района.

В беседе с коллективом Аулиекольской начальной школы-интерната депутаты рассказали об изменениях, которые коснутся учителей и воспитателей в связи с принятием Закона «О статусе педагога». Как отметили парламентарии, новый Закон детально прописывает права и обязанности педагогов в профессиональной деятельности и содержит нормы, касающиеся материального обеспечения учителей, мер поощрения и социальных гарантий.

Отдельное внимание участники встречи уделили обсуждению вопросов обязательного медицинского социального страхования и назначения адресной социальной помощи.

По словам секретаря Комитета Мажилиса по международным делам, обороне и безопасности Ирины Ароновой, в минувшем году были приняты необходимые законодательные нормы по поддержке многодетных семей, введен новый формат социальных выплат, приняты меры по поддержке бизнеса за счет налоговых льгот, внесен ряд изменений в систему наказания за тяжкие преступления.

Иван Клименко отметил, что депутаты работают над совершенствованием тарифной политики в системе здравоохранения с учетом специфики региона, транспортной логистики. Совместно с отраслевым министерством депутаты меняют исторически сложившуюся систему тарификации медицинских услуг.

Итоги года молодежи озвучила депутат Алия Сапарова. По её словам, одним из основных результатов стал молодежный кадровый резерв и региональные достижения в сфере молодежной политики.

Затем мажилисмены провели в районе прием граждан. Желающих рассказать депутатам о своих проблемах было не мало. К примеру, представитель малого бизнеса Фаина Михайловна специально пришла на встречу с народными избранниками, узнав об этом из социальных сетей. Сельский предприниматель обратилась с вопросом подведения сетей газоснабжения к коммерческим объектам. Депутаты взяли в работу это письменное обращение, которое подписали также более 40 предпринимателей района.

В завершение рабочей поездки парламентарии отметили важность открытого диалога с населением, поскольку это дает возможность получить новые предложения от избирателей.