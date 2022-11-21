Закон о снижении налоговой нагрузки на микро- и малый бизнес рассмотрят сенаторы

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – На заседании Бюро Сената под председательством спикера Палаты Маулена Ашимбаева депутаты определили повестку предстоящего заседания Сената, запланированного на 24 ноября 2022 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента Республики Казахстан.

Сенаторами будет рассмотрен проект Закона «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) и Закон Республики Казахстан «О введении в действие Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс)».

В числе предложенных поправок – снижение нагрузки на фонд оплаты труда и введение единого платежа. Так, если сейчас субъекты микро- и малого бизнеса оплачивают 34,5 % от фонда оплаты труда, то с 2023 года предлагается уплата на добровольной основе единого платежа в 20 % с постепенным ростом в 2028 году до 26,3 %.

В ходе предстоящего заседания Палаты также будет рассмотрен законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам транспорта и недропользования». Документ предусматривает изменения в части автоматизации транспортного контроля на дорогах, имплементацию норм международных договоров в сфере морского транспорта, совершенствование порядка расследования событий на железнодорожном транспорте и аварийных случаев с судами, а также гражданской авиации.





Фото: senate.parlam.kz