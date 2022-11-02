Закон «О противодействии торговле людьми» разрабатывают в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Отдельный закон по противодействию торговле людьми должен устранить все существующие «белые пятна» и «слепые зоны» в правоприменении. Об этом заявил министр внутренних дел РК Марат Ахметжанов, выступая на правовом форуме по вопросам противодействия торговле людьми, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По поручению Главы государства МВД разрабатывает проект Закона «О противодействии торговле людьми». Это не должен быть декларативный акт. Он должен устранить все существующие «белые пятна» и «слепые зоны» в правоприменении», - сказал Марат Ахметжанов.

Глава МВД добавил, что на сегодня, законопроектом предусматривается законодательное определение понятия «жертва торговли людьми», причем вне зависимости от возбуждения уголовного дела.

Тем самым будут созданы правовые основания для получения ею комплексной социальной помощи (временное проживание, обеспечение предметами первой необходимости, проведение медосмотра, содействие возвращению домой, психологическое консультирование, содействие в профессиональной ориентации и другие).

Также в целях организации комплексной превентивной работы впервые вводятся понятия «потенциальная жертва торговли людьми» и «уязвимое положение». Тем самым создаются условия и основания оказания профилактической помощи «группе риска». Утверждается правовой статус межведомственной и региональных комиссий по противодействию торговле людьми. Они будут наделены компетенцией правового воздействия на общественные отношения в этой сфере.

« Их рекомендации будут учитываться в Правительственном плане. А это уже конкретные сроки, исполнители и ответственность», - пояснил Марат Ахметжанов.



