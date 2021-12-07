Закон о промышленной политике будет принят до конца года - Глава государства

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Закон о промышленной политике будет принят до конца текущего года. Об этом заявил Глава государства Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В своем Послании я поставил задачу к 2025 году увеличить экспорт обрабатывающей промышленности в полтора раза, а производительность труда - на 30%. Это весьма серьезные цели, но их для достижения у нас есть все возможности, создаются все необходимые условия», - сказал в своем видеообращении Касым-Жомарт Токаев в ходе церемонии вручения премии «Алтын сапа».

По словам Главы государства, знаковым событием в рамках государственной поддержки бизнеса станет принятие закона о промышленной политике.

«Этот закон позволит системно решить одну из важных задач - индустриализации, обеспечения доступным сырьем отечественных обрабатывающих предприятий. Законопроект также направлен на стимулирование производства товаров верхних и средних переделов», - подчеркнул Президент Казахстана.

«Уже второй год в Казахстане действует мораторий на проверки малого бизнеса, в результате количество проверок сократилось в четыре раза. Разработана законодательная база для внедрения умного регулирования бизнеса с сокращением неактуальных и избыточных регуляторных требований. Соответствующий закон будет принят до конца года», - заявил Глава государства.