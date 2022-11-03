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    Закон «О прокуратуре» приняли в Сенате

    3 Ноября 2022, 11:04

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Депутаты Сената приняли Закон «О прокуратуре», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Проект Конституционного закона «О прокуратуре» разработан в целях повышения законности и системного усиления правозащитной деятельности и исполнения поручения Главы государства принять отдельные конституционные законы о прокуратуре, данных в рамках Послания народу Казахстана. Генеральная прокуратура от имени государства осуществляет в установленных законом пределах и формах высший надзор за соблюдением законности на территории Республики Казахстан, представляет интересы государства в суде и от имени государства осуществляет уголовное преследование», - сказал сенатор Андрей Лукин на пленарном заседании Сената.

    По его словам, это означает, что достижение законности в обществе и государстве является основной и главной целью всей работы прокуратуры.

    Поэтому высший надзор должен обеспечиваться законом, имеющим конституционный статус, как эффективный инструмент соблюдения законности.

    Представленный проект Конституционного закона предусматривает действенные инструменты, механизмы надзора и является наиболее систематизированным.

    В систему органов прокуратуры входят: Генеральная прокуратура, ведомство (Комитет по правовой статистике и специальным учетам), организация образования (Академия правоохранительных органов), органы военной и транспортной прокуратуры, прокуратуры областей и приравненные к ним прокуратуры, районные прокуратуры и приравненные к ним прокуратуры.

    В проекте Конституционного закона закрепляется право Генерального прокурора обращаться:

    - в Конституционный суд в соответствии с п.4 ст.72 Конституции;

    - в Верховный суд с предложением о даче разъяснения судам по вопросам судебной практики по гражданским, уголовным, административным делам и делам об административных правонарушениях.

    «Проект Конституционного закона будет способствовать эффективному соблюдению прав и свобод граждан, интересов бизнеса, общества и государства. В этой связи, проект Конституционного закона полностью отвечает поставленным Главой государства задачам по обеспечению эффективной деятельности прокуратуры и усилению ее конституционной роли в соблюдении законности в стране», - заключил депутат.


    Автор:

    Серик Сабеков

    Сенат
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