Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 443.84 eur/kzt 483.47

    rub/kzt 4.9 cny/kzt 61.28
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Правительство

    Закон о лудомании предлагают разработать в Казахстане

    29 Июня 2023, 11:56

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Из-за нарастающей в стране проблемы лудомании депутаты обеих палат Парламента предлагают урегулировать эту сферу отдельным законом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По данным сенатора Руслана Рустемова, в Казахстане около 350 тысяч человек, большинство из них молодые люди, страдают от лудомании. К тому же, по его мнению, в последнее время реклама букмекерских контор и игорного бизнеса в интернете стала очень агрессивной. В связи с этим он задал вопрос о планах по ограничению подобной рекламы представителю Министерства информации и общественного развития.

    «В рамках рабочей группы в Мажилисе, когда законопроект («Об онлайн-платформах и онлайн-рекламе» - прим.ред.) обсуждался, были действительно предложения от ряда фракций по включению норм по лудомании. Но насколько мне известно, депутат Айдос Сарым, я думаю, этот факт подтвердит, отдельный законопроект по лудомании будет рассматриваться осенью. Но мы не делим контент с точки зрения маркировки на лудоманию или еще что-то. Под правила маркировки будет подпадать весь контент, что мы, собственно говоря, предусмотрим в подзаконных нормативно-правовых актах», - ответил вице-министр информации и общественного развития Евгений Кочетов во время заседания Сената Парламента РК.

    Спикер Сената Маулен Ашимбаев призвал вице-министра вместе с коллегами вернуться к этому вопросу, учитывая, что в казахстанском обществе эта проблема становится очень актуальной.

    «Многие о ней пишут, жалуются. В этой связи, видимо, отдельным законом или поправками в действующие законы мы должны постараться ограничить данное явление в нашей стране, наложить какие-то запреты. Мировой опыт еще должны посмотреть. Но в любом случае в этом направлении нам нужны конкретные шаги. Давайте, не откладывая в долгий ящик, этой проблемой вместе займемся», - заключил он.

    Добавим, что депутаты Сената одобрили в первом чтении ранее принятый в Мажилисе закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам онлайн-платформ и онлайн-рекламы».

    Автор:

    Анеля Касымова

    Мажилис Сенат МИОР
    Новости по теме
    Новости по теме
    Встречи с населением провел сенатор Больгерт в Карагандинской области
    Бекзат Жолжаксынов зарегистрирован депутатом маслихата Астаны
    В новом проекте закона ужесточаются меры против распространения наркомании в обществе – Гульдара Нурумова
    Какие поправки внесут в законодательство в части игорного бизнеса
    Популярное
    1 Дожди и усиление ветра ожидаются в Казахстане
    2 Александр Бублик снялся с матча Уимблдона-2023
    3 Прожить месяц на минимальную зарплату - столичный блогер проводит эксперимент
    4 Елена Рыбакина сыграет с Кэти Бултер за выход в 1/8 финала Уимблдона-2023
    5 Сколько заработал первая ракетка Казахстана за исторический результат на Уимблдоне