Закон о дезинформации принял парламент Турции

АНКАРА. КАЗИНФОРМ – Великим национальным собранием Турции (ВНСТ) одобрен законопроект, предполагающий введение уголовного наказания с лишением свободы до трех лет за распространение недостоверных сведений, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Внесенный правящей «Партией справедливости и развития» (ПСР) на рассмотрение парламента Турции соответствующий проект закона касается ответственности за распространение дезинформации в СМИ и ложных сообщений в социальных сетях.

Ранее комитет турецкого парламента одобрил законопроект «О дезинформации», который был представлен на голосование и принят большинством голосов.

Правительство утверждает, что новый закон необходим для предотвращения «фейковых новостей, дезинформации, провокаций и самосуда в социальных сетях». Данный закон был представлен после того, как президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал соцсети «угрозой демократии».

Вместе с тем, подобная инициатива вызвала критику со стороны ряда общественных деятелей страны. По их оценкам, введение уголовной ответственности за распространение сведений, которые, по мнению официальных органов, могут расцениваться как дезинформация, ущемляет права любого гражданина Турции.

Оппозиция страны считает, что сам проект предусматривает не только возможность заключения под стражу человека, но и лишение прав журналистов на осуществление свободной деятельности в случае, если они будут признаны виновными в распространении ложной информации.

В статье 29 закона говорится о том, что любое лицо, которое публично распространяет неправдивые данные о внутренней и внешней политике, безопасности страны, общественном порядке и состоянии здоровья главы государства с целью воздействия на население, создания излишнего беспокойства, страха или паники среди населения, способное нарушить общественный порядок, подлежит наказанию в виде лишения свободы от 1 до 3 лет.

Кроме того, нововведенными поправками предлагается вдвое увеличивать срок заключения для тех, кто занимался распространением ложной информации, скрывая свою настоящую личность, что вызвало наибольшее беспокойство касательно свободы слова и выражения взглядов в стране.

Критики заявили, что нет четкого определения «ложной или вводящей в заблуждение информации». Это делает закон «удобным» для злоупотреблений со стороны судов.





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