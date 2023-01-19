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    Закон о цифровых активах в РК вернули сенаторы в Мажилис

    19 Января 2023, 10:34

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Депутаты Сената вернули в Мажилис Закон Республики Казахстан «О цифровых активах в Республике Казахстан», а также сопутствующие ему поправки на доработку, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как уточнил депутат Сената Бекболат Орынбеков, в ходе обсуждения закона, с учетом замечаний и предложений головного комитета, предусмотрено внесение соответствующих изменений в принятый Мажилисом документ.

    Цель закона - создание правовой базы для развития деятельности по выпуску и обороту цифровых активов, цифрового майнинга в Республике Казахстан.

    Задачи закона:

    - введение новой терминологии (цифровой актив, биржа цифровых активов, цифровой майнинг, центр обработки данных цифрового майнинга);

    - лицензирование деятельности цифровых майнеров;

    - осуществление деятельности цифровых майнинговых пулов;

    - представление сведений о доходах цифровых майнеров и цифровых майнинговых пулов в целях налогообложения;

    - полномочий (прав и обязанностей) для цифровых майнеров, цифровых майнинговых пулов, уполномоченного органа;

    - регламентация деятельности бирж цифровых активов;

    - государственный контроль в сфере цифровых активов;

    - регулирование вопросов выпуска и оборота обеспеченных и необеспеченных цифровых активов;

    - требования к обеспеченным цифровым активам;

    - администрирование деятельности по выпуску и обращению обеспеченных цифровых активов;

    - ответственность за нарушение законодательства Республики Казахстан в сфере цифровых активов.

    В ходе обсуждения с учетом замечаний и предложений головного комитета возникла необходимость внесения следующих изменений в принятый Мажилисом закон:

    - конкретизация наименований подвидов лицензий на осуществление деятельности по цифровому майнингу;

    - исключение норм, касающихся рекламы деятельности цифрового майнера, так как они предусмотрены в Законе «О рекламе» и Кодексе об административных правонарушениях;

    - уточнение сроков введения в действие норм Закона.

    «С учетом изложенного Комитет по финансам и бюджету, руководствуясь подпунктами 1), 7) статьи 29 Закона Республики Казахстан «О комитетах и комиссиях Парламента Республики Казахстан», вносит на рассмотрение заседания Сената Закон Республики Казахстан «О цифровых активах в Республике Казахстан» и в соответствии с пунктом 4 статьи 61 Конституции Республики Казахстан рекомендует не одобрить отдельные статьи Закона и возвратить его в Мажилис с предложением новой редакции указанных статей Закона», - отметил Б. Орынбеков.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Мажилис Сенат Цифровой Казахстан
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