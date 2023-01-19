Закон о цифровых активах в РК вернули сенаторы в Мажилис

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Депутаты Сената вернули в Мажилис Закон Республики Казахстан «О цифровых активах в Республике Казахстан», а также сопутствующие ему поправки на доработку, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как уточнил депутат Сената Бекболат Орынбеков, в ходе обсуждения закона, с учетом замечаний и предложений головного комитета, предусмотрено внесение соответствующих изменений в принятый Мажилисом документ.

Цель закона - создание правовой базы для развития деятельности по выпуску и обороту цифровых активов, цифрового майнинга в Республике Казахстан.

Задачи закона:

- введение новой терминологии (цифровой актив, биржа цифровых активов, цифровой майнинг, центр обработки данных цифрового майнинга);

- лицензирование деятельности цифровых майнеров;

- осуществление деятельности цифровых майнинговых пулов;

- представление сведений о доходах цифровых майнеров и цифровых майнинговых пулов в целях налогообложения;

- полномочий (прав и обязанностей) для цифровых майнеров, цифровых майнинговых пулов, уполномоченного органа;

- регламентация деятельности бирж цифровых активов;

- государственный контроль в сфере цифровых активов;

- регулирование вопросов выпуска и оборота обеспеченных и необеспеченных цифровых активов;

- требования к обеспеченным цифровым активам;

- администрирование деятельности по выпуску и обращению обеспеченных цифровых активов;

- ответственность за нарушение законодательства Республики Казахстан в сфере цифровых активов.

В ходе обсуждения с учетом замечаний и предложений головного комитета возникла необходимость внесения следующих изменений в принятый Мажилисом закон:

- конкретизация наименований подвидов лицензий на осуществление деятельности по цифровому майнингу;

- исключение норм, касающихся рекламы деятельности цифрового майнера, так как они предусмотрены в Законе «О рекламе» и Кодексе об административных правонарушениях;

- уточнение сроков введения в действие норм Закона.

«С учетом изложенного Комитет по финансам и бюджету, руководствуясь подпунктами 1), 7) статьи 29 Закона Республики Казахстан «О комитетах и комиссиях Парламента Республики Казахстан», вносит на рассмотрение заседания Сената Закон Республики Казахстан «О цифровых активах в Республике Казахстан» и в соответствии с пунктом 4 статьи 61 Конституции Республики Казахстан рекомендует не одобрить отдельные статьи Закона и возвратить его в Мажилис с предложением новой редакции указанных статей Закона», - отметил Б. Орынбеков.



