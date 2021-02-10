Закон «О благотворительности» способствовал увеличению объема благотворительных инвестиций - Аида Балаева

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В целях системного развития культуры благотворительности был принят Закон «О благотворительности», что способствовало увеличению объема благотворительных инвестиций в четыре раза, участия населения в онлайн-благотворительности - в три раза. Об этом сообщила министр информации и общественного развития РК Аида Балаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Именно поэтому сегодня на повестку поставлен вопрос стимулирования как волонтерской, так и благотворительной деятельности. С этой целью ведется законотворческая работа, где учтены такие льготы как внедрение волонтерских часов в трудовом стаже при поступлении в ВУЗы и колледжи, а также страхования волонтеров», - сказала министр.

По ее словам, в целях системного развития культуры благотворительности был принят Закон «О благотворительности», что способствовало увеличению объема благотворительных инвестиций в четыре раза, участия населения в онлайн-благотворительности - в три раза.

«В настоящее время по поручению Президента разрабатываются поправки, прописывающие понятные и эффективные правовые механизмы», - добавила Аида Балаева.

Напомним, сегодня в столице стартовал «Марафон добрых дел» с участием доноров и меценатов. На сегодняшнем мероприятии присутствуют министр информации и общественного развития РК Аида Балаева, доноры, меценаты, волонтеры.