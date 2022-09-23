Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 448.3 eur/kzt 489.68

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.48
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Заключить коммунальные договоры можно в проактивном формате в Астане

    23 Сентября 2022, 16:51

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Жители столицы смогут посредством проактивной услуги заключить договор на электро-, водо и теплоснабжение, вывоз мусора и обслуживание лифта, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата Астаны.

    «Для того, чтобы получить услугу проактивно, в электронном формате, астанчанам требуется лишь ответить на СМС-уведомление от 1414, пройти анкетирование и дать разрешение на использование персональных данных. Уже через пять минут после этого на номер телефона заявителя приходит уведомление с поздравлением о заключении всех необходимых договоров», - говорится в сообщении.

    Главная задача проактивной услуги - автоматизация и транспарентность процесса оказания услуг, исключение бумажной волокиты, а также возможности коррупционных рисков, исключение контакта с услугодателями.

    За последние три года Центр городских услуг i-Qala оказал 317 тыс. коммунальных услуг, обслужил более 80 тыс. жителей города Астаны.

    Автор:

    Алла Серикбаева

    Астана ЖКХ Цифровой Казахстан Общество
    Новости по теме
    Новости по теме
    Факты прикрепления к поликлиникам умерших лиц выявили в Астане
    Анонс наиболее важных событий в Астане 21 июня
    Тушение сухостоя под Астаной: 222 тонны воды сброшено с вертолетов
    Причину пожара под Астаной установит комиссия
    Популярное
    1 Заморозки прогнозируют в СКО
    2 Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
    3 Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
    4 Новые автобусы и светофоры: как в Астане будут развивать дорожную инфраструктуру
    5 Фасад многоэтажки обрушился из-за ветра в Алматы