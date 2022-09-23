Заключить коммунальные договоры можно в проактивном формате в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Жители столицы смогут посредством проактивной услуги заключить договор на электро-, водо и теплоснабжение, вывоз мусора и обслуживание лифта, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата Астаны.

«Для того, чтобы получить услугу проактивно, в электронном формате, астанчанам требуется лишь ответить на СМС-уведомление от 1414, пройти анкетирование и дать разрешение на использование персональных данных. Уже через пять минут после этого на номер телефона заявителя приходит уведомление с поздравлением о заключении всех необходимых договоров», - говорится в сообщении.

Главная задача проактивной услуги - автоматизация и транспарентность процесса оказания услуг, исключение бумажной волокиты, а также возможности коррупционных рисков, исключение контакта с услугодателями.

За последние три года Центр городских услуг i-Qala оказал 317 тыс. коммунальных услуг, обслужил более 80 тыс. жителей города Астаны.