Заключены соглашения с несколькими банками по льготному автокредитованию

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Фонд «Байтерек» и Фонд развития промышленности Казахстана заключили соглашения с банками касательно льготного автокредитования. Об этом сообщил министр индустрии и инфраструктурного развития РК Каирбек Ускенбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Шестого числа (мая - прим. ред) деньги будут переведены в Фонд развития промышленности. Фонд «Байтерек» и АО «Фонд развития промышленности Казахстана» должны заключить договоры с банками, с которыми они работают. После этого они должны перевести деньги на счета этих банков, и банки должны начать работу», - сказал Каирбек Ускенбаев в кулуарах после заседания Правительства, отвечая на вопросы СМИ.

Журналисты также попросили министра назвать примерные сроки.

«Сколько времени займет, день, два или три, с каждым банком индивидуально проработаем. С несколькими банками уже есть договоренность. С ними соглашение уже заключили, сейчас эта работа отрабатывается», - заверил глава Мининдустрии.

Ранее сообщалось об условиях льготного автокредитования. В частности, сумма финансирования за 1 единицу легкового автотранспорта составляет не более 10 млн тенге, финансирование на одного конечного заемщика предоставляется не более одного раза в течении двухлетнего периода, срок финансирования не более 7 лет, первоначальный взнос от 0%, а стоимость транспортного средства не превышает 15 млн тенге.



Фото: businesspskov.ru

