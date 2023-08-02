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    Заключенный сбежал из колонии в Карагандинской области: его задержали

    2 Августа 2023, 13:59

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В течение нескольких часов сбежавшего задержали, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Polisia.kz.

    «31 июля осужденный, выполнявший работу на прилегающей к административной территории учреждения №31 (средней безопасности), совершил побег. Он был привлечен к ремонтным работам на объекте за охраняемой территорией учреждения. По данному факту проводится досудебное расследование по ст. 426 УК РК.

    Подробности расследования и иные сведения не подлежат разглашению.

    Кроме того, ДУИС по Карагандинской области и по области Улытау начато служебное расследование.

    29-летнего мужчину осудили за кражу и угон с общим сроком лишения свободы на 4 года.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Карагандинская область МВД РК Регионы Казахстана Заключенные Караганда
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