Заключенный ранил трех сотрудников жамбылской колонии

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Его поместили в дисциплинарный изолятор, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Трагический инцидент произошел в жамбылской колонии особого режима УЖД 158/7.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Жамбылской области, заключенный ранил троих сотрудников острым предметом, пострадавшие госпитализированы.

«1 августа в 08:40 в учреждении ЖД-158/7 ДУИС по Жамбылской области (чрезвычайной безопасности) во время проверки осужденный Акмишев самодельным резаком кустарного производства нанес колото-резаные раны трем сотрудникам учреждения. Их доставили в больницу скорой медицинской помощи Тараза», - говорится в сообщении надзорного органа.

Заключенный помещен в дисциплинарный изолятор.

«На место происшествия выезжали прокурор Жамбылской области и его заместитель, начальник 5 управления, старший помощник прокурора области, военный прокурор Южного региона, представители НПМ и ДКНБ, руководство ДУИС по Жамбылской области», - уточнили в пресс-службе прокуратуры Жамбылской области.

Данный факт зарегистрирован в ЕРДР первого отдела полиции УП Тараза по части 4 статьи 429 Уголовного кодекса Республики Казахстан (Угроза применения насилия в отношении сотрудника учреждения, обеспечивающего изоляцию от общества, либо его близких, а также осужденного или посягательство на их здоровье или жизнь).

Начато досудебное расследование.

По данной статье УК РК осужденному грозит лишение свободы на срок от 10 до 20 лет либо пожизненное лишение свободы.



