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    Заключенному вынесли приговор за пропаганду терроризма в колонии

    27 Января 2023, 09:54

    УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - Комитет национальной безопасности завершил расследование уголовного дела в отношении гражданина «У» по факту пропаганды терроризма в учреждении уголовно-исполнительной системы МВД, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    «5 января судом № 2 Уральска он признан виновным по ч.1 ст.256 УК РК и приговорен к 4,5 годам лишения свободы. «У» с 2020 года отбывал наказание в исправительном учреждении, где распространял радикальную идеологию среди заключенных. Вина подсудимого полностью доказана материалами уголовного дела, приговор вступил в законную силу», - сообщили в пресс-службе комитета.

    Автор:

    Сафаргалиева Малика

    Западно-Казахстанская область Суды Судебный процесс Регионы Уральск
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