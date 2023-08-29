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    Заключен под стражу замруководителя Инспекции транспортного контроля области Жетысу

    29 Августа 2023, 09:57

    ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Антикоррупционной службой по области Жетысу совместно с областным департаментом Комитета национальной безопасности пресечена незаконная деятельность заместителя руководителя Инспекции транспортного контроля области Жетысу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Агентства по противодействию коррупции РК.

    При посредничестве своего доверенного лица он на системной основе получал от предпринимателей взятки за беспрепятственное передвижение грузового транспорта на территории области. Сумма ежемесячного вознаграждения составляла 50 000 тенге за 1 автомашину.

    С санкции суда подозреваемый заключен под стражу.

    Досудебное расследование продолжается.

    Согласно положениям статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса, иная информация распространению не подлежит.

    В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса каждый считается невиновным пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Борьба с коррупцией Жетысуская область
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