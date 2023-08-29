Заключен под стражу замруководителя Инспекции транспортного контроля области Жетысу

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Антикоррупционной службой по области Жетысу совместно с областным департаментом Комитета национальной безопасности пресечена незаконная деятельность заместителя руководителя Инспекции транспортного контроля области Жетысу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Агентства по противодействию коррупции РК.

При посредничестве своего доверенного лица он на системной основе получал от предпринимателей взятки за беспрепятственное передвижение грузового транспорта на территории области. Сумма ежемесячного вознаграждения составляла 50 000 тенге за 1 автомашину.

С санкции суда подозреваемый заключен под стражу.

Досудебное расследование продолжается.

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