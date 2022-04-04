Закладывать допсредства для отлова бродячих животных призвал акиматы Минсельхоз РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутат Мажилиса Аскарбек Уисимбаев обратился к министру сельского хозяйства касательно предлагаемых реформ в ветеринарной службе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодняшний день уже сложилась неприятная и даже опасная для граждан ситуация, когда стаи бродячих собак ходят по населенным пунктам, угрожая жизни и здоровью граждан, в том числе детям. Это случилось из-за того, что уполномоченным органом в области ответственного обращения с животными не разработаны нормативно-правовые акты. По этой причине отсутствует финансирование специальных мероприятий, таких как вакцинация и стерилизация бродячих животных, размещение и кормление в питомнике на период поиска хозяина. Действующий механизм отменили, а новый – не представили», - сказал Аскарбек Уисимбаев на Правительственном часе в Мажилисе.

«До осени с этими бродячими собаками происходит полная анархия, так как конкурентной среды на сегодняшний день в этой сфере еще не существует, насколько целесообразно сейчас отказываться от единственного способа по осуществлению функции по умерщвлению дикого животного, напавшего на человека? Недавно это было в Карагандинской области. Или представляющего для человека реальную угрозу?», - спросил Аскарбек Уисимбаев у Ербола Карашукеева.

В ответ министр подчеркнул, что освобождение Комитета ветеринарного контроля и надзора от несвойственных функций является принципиальной позицией ведомства.

«Что касается отсутствия конкурентной среды. В принципе, законом по ответственному обращению с животными сразу допускалось в понятийном аппарате, что эти организации могут быть и государственные, и частные. Если каждая область от 50 до 100 млн тенге, чуть меньше-чуть больше, предусмотрит, то конкурентная среда быстро появится. Сейчас из наших регионов в 3-4 точно уже есть конкурентная среда, они могут филиалы открыть», - отметил глава Минсельхоза.

По его словам, самое главное, чтобы средства были заложены.

«У нас больше миллиарда тенге уже заложено на эти средства в местных бюджетах. Самое главное, чтобы доработали это все, время еще есть до конца года. Поэтому давайте дорабатывать, давайте инициировать этот вопрос и передавать в конкурентную среду. Потому что у нас ветеринаров надо освобождать, мы должны заниматься прямой своей обязанностью. Тем более здесь никаких препятствий для зарождения конкурентной среды я не вижу. Деньги будут», - заверил Е. Карашукеев.

Напомним, сегодня глава Минсельхоза предложил освободить ветеринарных врачей от несвойственных функций, в том числе и по отлову и умерщвлению бродячих животных.