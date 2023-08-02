Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 461.71 eur/kzt 501.69

    rub/kzt 4.95 cny/kzt 63.31
Прогноз погоды
Астана+29+31℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Правоохранительные органы

    Закладывал по 20-25 наркосвертков в день: жителя Шымкента задержала полиция

    2 Августа 2023, 12:11

    ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - В управление полиции Енбекшинского района обратился местный житель с сообщением о молодом мужчине, оставляющем наркозакладки на территории жилых домов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    На место незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. При проверке в смартфоне задержанного обнаружена переписка с неизвестным лицом, которому парень отправлял координаты тайников с наркотиками.

    Подозреваемый успел спрятать 18 свертков с порошкообразными психотропными веществами. Все закладки изъяты стражами порядка. Экспертиза подтвердила, что это синтетические наркотики.

    Факт следователи зарегистрировали в ЕРДР по статье 297 УК РК «Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов».

    Как выяснилось, подозреваемый нашел «подработку» в интернете, закладывал по 20-25 наркосвертков в день. В настоящее время он находится под стражей. Проводится досудебное расследование.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Видео Шымкент Борьба с наркотиками
    Новости по теме
    Новости по теме
    Массовый велопробег прошел в Астане
    Ночной дрифт перед зданием полиции устроил житель Петропавловска
    Все ответственные лица будут наказаны - Алихан Смаилов об аварии на шахте «Казахстанская»
    Когда нашу границу будут охранять казахские тазы и тобет
    Популярное
    1 Сделать казахский язык основным средством общения планирует алматинка
    2 На какую помощь могут рассчитывать мамы в Казахстане: ипотеки и жилищные программы
    3 Движение перекрыли на участках нескольких улиц в Астане
    4 Политический гороскоп: кто из акимов ни Рыба, ни Овен
    5 Более ста скважин для снабжения аграриев водой пробурили в Жамбылской области