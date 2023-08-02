Закладывал по 20-25 наркосвертков в день: жителя Шымкента задержала полиция

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - В управление полиции Енбекшинского района обратился местный житель с сообщением о молодом мужчине, оставляющем наркозакладки на территории жилых домов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.



На место незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. При проверке в смартфоне задержанного обнаружена переписка с неизвестным лицом, которому парень отправлял координаты тайников с наркотиками.

Подозреваемый успел спрятать 18 свертков с порошкообразными психотропными веществами. Все закладки изъяты стражами порядка. Экспертиза подтвердила, что это синтетические наркотики.

Факт следователи зарегистрировали в ЕРДР по статье 297 УК РК «Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов».

Как выяснилось, подозреваемый нашел «подработку» в интернете, закладывал по 20-25 наркосвертков в день. В настоящее время он находится под стражей. Проводится досудебное расследование.