Закладчиков наркотиков задержали в Кокшетау

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Для создания наркотайников в Акмолинскую область из Северо-Казахстанской области специально прибыли два 19-летних наркокурьера, но были задержаны стражами порядка в Кокшетау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Акмолинской области, сотрудниками управления по противодействию наркопреступности в рамках республиканской операции «Карасора-2022» на постоянной основе проводятся рейдовые мероприятия на территории области по выявлению закладчиков синтетических наркотиков и пресечению их противоправной деятельности.

«В ходе отработки по городу Кокшетау оперативниками наркоподразделения были задержаны два 19-летних наркокурьера, специально приехавшие из соседней области для создания наркотайников. В ходе обыска у одного из ребят был обнаружен и изъят 21 пакетик «ziplok», обмотанный изоляционной лентой красного цвета с содержимым веществом порошкообразной консистенции, белого цвета (предположительно психотропное вещество мефедрон, весом около 10,5 грамм), а также телефоны с имеющимися переписками и отметками геолокаций размещения наркотических веществ», - сообщили в ведомстве. Пройдя по указанным в телефонах местам, среди лесного массива оперативники обнаружили и изъяли три «закладки», обмотанные изоляционной лентой красного цвета с содержимым порошкообразным веществом белого цвета (также предположительно мефедрон, общим весом около 1,5 грамм).

«В отношении одного из ребят начато досудебное производство по ч.4 ст. 296 УК РК (Незаконное хранение наркотических средств в особо крупном размере), в отношении второго задержанного - по ч.2 ст. 296 УК РК (Незаконное хранение наркотических средств в небольшом размере)», - добавили в ведомстве.

На сегодняшний день назначена экспертиза.



