Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 441.74 eur/kzt 476.15

    rub/kzt 5.51 cny/kzt 62.61
Прогноз погоды
Астана+21+23℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Закладчиков наркотиков задержали с поличным в Шымкенте

    30 Марта 2021, 09:30

    ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - В городе Шымкенте задержаны очередные закладчики синтетических наркотических средств, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    12 марта 2021 года сотрудники управления по противодействию наркопреступности ДП города Шымкент в ходе проведения оперативно-профилактического мероприятия «Правопорядок» задержали двух граждан. Они были задержаны с поличным, когда оставляли синтетические наркотические вещества в тайниках.

    В ходе проверки у них изъято в общей сложности около 90 штук заранее расфасованных синтетических наркотических средств. В настоящее время проверяется причастность указанных граждан к другим аналогичным преступлениям.

    Автор:

    Борьба с преступностью МВД РК Шымкент Общество
    Новости по теме
    Новости по теме
    Мужчину накажут за езду по маковым полям в Жетысуской области
    О причинах роста преступлений среди несовершеннолетних сообщил сенатор Кайрат Тастекеев
    Кредит на сумму свыше 1 млн тенге оформили на студента в Павлодаре
    На 2,5 млн тенге обманула карагандинку мошенница, обещавшая представить собаку на престижную выставку
    Популярное
    1 Ряд кадровых перестановок произвели в акимате Костанайской области
    2 Три объекта водного хозяйства в Жетысуской области находятся в аварийном состоянии – сенатор
    3 Сколько средств предусмотрено на субсидирование стоимости услуг по подаче воды в РК
    4 Более 29 млн га сельхозземель фактически не пригодны для дальнейшего использования
    5 Площадь новых орошаемых земель превысила 50 тысяч га – Минсельхоз