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    Закладчика «синтетики» задержали в Шымкенте

    6 Декабря 2022, 14:28

    ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Закладчика «синтетики» задержали полицейские Шымкента, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    Сотрудники управления по противодействию наркопреступности департамента полиции Шымкента в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержали 26-летнего местного жителя, занимающегося закладкой наркотических средств на территории города. В ходе проверки в кармане мужчины обнаружили 30 свертков с наркотическими веществами.

    Согласно заключению экспертизы установлено, что это синтетические наркотики общей массой 21 грамм.

    По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 297 УК РК «Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов», ведется досудебное расследование.

    Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.
    Борьба с преступностью Шымкент Криминал Борьба с наркотиками
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