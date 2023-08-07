Закладчика синтетических наркотиков на самокате задержали в Шымкенте

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Закладчика синтетических наркотиков на самокате задержала полиция в Шымкенте. У парня изъяли «синтетику» в особо крупном размере, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

При проведении рейдов подозрение наркоборцев городского департамента полиции вызвал молодой человек на самокате, который бродил ночью в темном переулке. При проверке на наличие запрещенных предметов, полицейские нашли у него в сумке 20 разовых доз синтетических наркотиков, завернутых в изоленту, и нож-лопатку для тайников. Оперативники обыскали и квартиру задержанного, где обнаружили пакет с 120 граммами порошкообразного психотропного вещества, пара настольных фасовочных весов и 19 наркосветков.

Мужчина признан подозреваемым в совершении преступления, предусмотренном ч. 3 ст. 297 УК – незаконные приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере. Водворен в следственный изолятор.

По факту Аль-Фарабийским РУП проводится досудебное расследование.