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      Акмолинская область

    Закладчика психотропных веществ задержали в Степногорске

    13 Апреля 2023, 22:47

    СТЕПНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Подозреваемого в закладке психотропных веществ задержали полицейские Степногорска, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    «15 марта сотрудниками криминальной полиции в ходе оперативно-розыскных мероприятий в городе Степногорске задержан 29-летний астанчанин, у которого при несанкционированном личном обыске в кармане куртки обнаружены 12 свертков, обмотанных изолентой черного цвета с порошкообразным веществом неизвестного происхождения. При проведении проверки и уточнения показаний подозреваемого в нескольких микрорайонах города изъяты три аналогичных свертка, обмотанных изолентой черного цвета. Согласно заключения экспертизы, изъятое вещество является психотропным веществом a-pvp весом 13,39 грамма», - сообщили в полиции.

    По данному факту ведется досудебное расследований по ч. 3 ст. 297 УК РК «Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов».

    Подозреваемый водворен в ИВС, проводятся следственные действия.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Акмолинская область Борьба с наркотиками
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